Un ancien Brugeois se paie ses coéquipiers

Monaco ne fait que dégringoler au classement et s'est une nouvelle fois incliné ce samedi soir contre Rennes.

Après la défaite de Monaco contre Rennes (2-0) samedi, Krépin Diatta, l'ailier monégasque âgé de 24 ans, a exprimé sa "honte". Alors que son équipe est désormais à la 6e place et risque de ne pas se qualifier pour une compétition européenne, l'international sénégalais a également critiqué le comportement de certains de ses coéquipiers.

"Sur nos six derniers matchs, on ne peut pas dire que tout le monde rame dans la même direction", a avoué l'ancien joueur de Bruges en zone mixte. "Nous avons tout gâché et abandonné au moment où il ne fallait pas. Nous avions notre destin entre nos mains et nous avons tout lâché. Tout est ruiné. Ne pas se qualifier pour l'Europe serait plus qu'un échec. Je n'ai pas les mots pour le décrire. Quoi que nous disions, nous avons vraiment abandonné."

Face à Toulouse, au stade Louis-II, l'AS Monaco devra obtenir un meilleur résultat que Lille (4e) ou Rennes (5e) lors de la dernière journée pour décrocher une place européenne. Pendant ce temps, Lille se rendra à Troyes tandis que Rennes affrontera Brest.