"Thibaut Courtois est proche de la perfection"

Le portier du Real Madrid est considéré comme le meilleur gardien du Monde depuis plusieurs saisons. Parmi ses collègues, Unai Simon est particulièrement impressionné par le Diable Rouge.

Impossible est de compter le nombre de fois où Thibaut Courtois s'est rendu décisif pour le Real Madrid. Rien qu'en prenant en compte la Ligue des Champions de la saison dernière, le Diable Rouge a permis au Real de rester dans le match à de nombreuses reprises, avant les éclairs de génie de Karim Benzema.

Pour beaucoup, Thibaut Courtois est le meilleur gardien du Monde et sa victoire au trophée Yachine la saison dernière en témoigne largement. Ce dimanche, le Real Madrid reçoit Bilbao pour la dernière rencontre de la saison et le portier de l'Athletic, Unai Simon, s'est voulu très élogieux dans une interview accordée à AS.

"Vous pouvez prendre Ter Stegen pour certaines choses et Oblak pour d'autres, mais Courtois, je ne pourrai jamais être comme lui. En tant que gardien de but, il est vraiment proche de la perfection" a lancé le gardien espagnol. Officiellement dauphine du Barça en cas de succès, la Maison Blanche pourrait bien voir son dernier rempart remporter le prix de gardien de l'année pour la deuxième fois consécutive. Ce ne serait pas volé.