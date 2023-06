La belle revanche d'Arthur Theate avec Rennes : "On nous a enterré trop vite"

Grâce à sa victoire ce samedi face à Brest (1-2), Rennes termine 4e du championnat de Ligue 1. La saison prochaine, les Bretons seront en Europa League.

Pourtant, cette qualification semblait tout sauf accessible. Les Rennais sortent en effet d'une saison assez difficile.

Dans sa réaction d'après-match, le défenseur Athur Theate se réjouissait de cette fin de saison positive, tout en adressant un message à ceux qui ont douté du club cette saison.

"On nous a enterré beaucoup trop vite. On a tiré trop de conclusions hâtives. Trop de gens ont douté. Le club mérite d'être là et il prend une place importante dans le foot français. Je n'ai pas l'impression qu'il soit jugé à sa juste valeur", a déclaré le Diable Rouge en zone mixte.