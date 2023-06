🎥 Le bijou de Romeo Vermant élu but de la saison, Wesley Sonck a inscrit le plus beau goal de tous les temps en Pro League

đŸŽ„ Le bijou de Romeo Vermant Ă©lu but de la saison, Wesley Sonck a inscrit le plus beau goal de tous les temps en Pro League

Auteur d'une splendide retournée contre le SK Beveren, Romeo Vermant a inscrit le plus beau but de la saison. Sur une note plus historique, Wesley Sonck a inscrit le plus beau but de l'histoire de la Pro League.

D'une superbe retournée contre le SK Beveren, Romeo Vermant a inscrit le plus beau but de la saison. Les fans de la Jupiler Pro League ont préféré le bijou du jeune attaquant du Club NXT aux superbes buts de Bryan Heynen contre l'Antwerp et de Huynseok Hong contre Ostende. đŸ„” | Romeo Vermant zal nog lang aan dit doelpunt blijven denken! đŸ’« #NXTSKB pic.twitter.com/ws9LxEg81Q — Eleven Belgium (NL) (@ElevenBeNL) February 25, 2023 Sur un corner des jeunes brugeois, le fils de l'ancien joueur du Club, Sven Vermant, a repris le ballon de manière spectaculaire, donnant lieu à un véritable chef-d'œuvre technique. La saison dernière, le but de classe mondiale de Junya Ito contre Louvain avait été élu "Goal of the season". Sur une note plus historique, Wesley Sonck, grâce à sa magnifique retournée dans la neige un soir de 2010, a inscrit le plus beau but de l'histoire de la Pro League. Alors joueur du Lierse, Sonck a marqué un but de classe mondiale contre son ancien club, le Racing Genk. Déjà dans les cages limbourgeoises, le très jeune Thibaut Courtois n'avait rien pu faire. Le trio de tête est complété par le tir puissant de Wilfried Ndidi (Genk) et la volée d'Hans Vanaken (Bruges). A real #JPL classic! 😍



Does Wesley Sonck have your vote for the #UltimateGoal? đŸ€”



đŸ“„ https://t.co/xmIxTRfF6X pic.twitter.com/Cyc6MAyDAp — Pro League (@ProLeagueBE) January 3, 2023