Hugo Siquet savoure après une belle saison : "Le Cercle, c'était le meilleur choix possible"

Le Cercle de Bruges a vécu une superbe saison, couronnée par une participation aux Europe Playoffs et la sélection d'Olivier Deman avec les Diables Rouges. Hugo Siquet, présent lui avec les Espoirs, se réjouit de son choix l'été dernier.

Hugo Siquet est orphelin de son "binôme" du Cercle de Bruges, qui occupe l'autre flanc avec les Espoirs aussi : Olivier Deman était LA surprise du chef Tedesco en équipe A. "Je connaissais un peu Olivier avec les U21 mais j'ai appris à le connaître au Cercle. C'est un bosseur, mais ces derniers mois, il a vraiment pris confiance", analyse le back droit en conférence de presse.

"Il tentait plus de choses à l'entraînement et les réussissait. Sa convocation, c'est un beau signe aux joueurs du championnat de Belgique", estime Siquet. "Au sein du club, ça en parlait, en lui disant que ce n'était pas parce qu'il ne jouait "que" au Cercle qu'il ne pouvait pas en rêver".

© photonews

Et de fait, Olivier Deman a été appelé par Domenico Tedesco au terme d'une saison de haut vol pour les Groen & Zwart. Une belle récompense pour le Cercle également, parfois un peu snobé, comme quand Miron Muslic ne finit même pas dans le top 5 des coachs de l'année (7e avec 10 points, derrière...Felice Mazzù ou Ronny Deila).

"C'est incompréhensible, vraiment", déclare Hugo Siquet. "Le Cercle est moins médiatisé qu'Anderlecht ou le Standard mais on travaille très bien. Ca nous fait peut-être du bien d'être dans l'ombre. Quand j'ai signé ici, ça a fait du bruit, du bruit un peu négatif, on va dire. Et au final, c'était la meilleure décision possible. Olivier est en A, moi ici pour préparer l'Euro. C'est une réussite".