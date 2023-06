"Romelu Lukaku va revivre l'après-Croatie" : le cauchemar recommence pour le Diable

Cela aurait pu, dû être son grand soir. Six mois après la Coupe du Monde 2022, Romelu Lukaku était de retour à son meilleur niveau...et revit le même cauchemar.

Il y a d'énormes similitudes entre les scénarios de Croatie-Belgique et Inter-Manchester City du point de vue de Romelu Lukaku. Ces deux matchs, il les a débutés sur le banc ; deux fois, il a remplacé un attaquant absolument invisible (Dzeko hier, Mertens en décembre).

Et par deux fois, son équipe a paru transfigurée après sa montée au jeu. Face à la Croatie, Romelu Lukaku s'était procuré plus de xG (expected goals) à lui seul que toute son équipe avant sa montée ; face à Manchester City, il s'est procuré le plus grand nombre d'occasions intéristes avec Federico Dimarco, meilleur joueur sur la pelouse.

Et pourtant...

Mais personne ne retiendra ces "bonnes" montées, et pour cause : par deux fois, Romelu Lukaku a manqué d'énormes occasions. Hier, sa tête à bout portant sur Ederson aurait dû aller au fond...et l'arrêt du Brésilien à la toute dernière seconde, cette fois, ne doit rien à personne.

Sans parler, bien sûr, de cette malchance hallucinante qui le place sur la trajectoire d'une tête de Federico Dimarco. Malchance ? Maladresse ? Mauvais déplacements, mauvais "feeling" du jeu ? Peut-être un peu de tout.

"Romelu va vivre exactement ce qu'il a vécu après la Coupe du Monde, les gens vont encore lui en vouloir", déplorait Thierry Henry, son ami, au micro de CBS après la rencontre. "Cette tête dans les 6 mètres, ça reviendra le hanter. Il devra vivre avec ça".

Henry révélait récemment que Lukaku avait très mal vécu l'après-Mondial, et s'était même inquiété pour le Diable Rouge qui avait traversé un moment difficile. Ces derniers mois, Romelu redevenait lui-même et semblait prêt à briser le signe indien. Mais rien n'y fait...