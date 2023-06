L'AC Milan en deuil, Silvio Berlusconi est décédé à l'âge de 86 ans

L'ancien président de l'AC Milan (1986-2017) s'est éteint lundi à l'âge de 86 ans. Assurément un des plus grands présidents de l'histoire du football.

Après un premier séjour de six semaines à l'hôpital pour une leucémie et une infection pulmonaire, Silvio Berlusconi était à nouveau hospitalisé depuis vendredi. L’homme d’affaires, l'homme d'État et l'homme de football est décédé ce lundi à 86 ans. Président du conseil italien à trois reprises, Il Cavaliere s’est fait un nom dans le monde du football en étant le patron de l’AC Milan entre 1986 et 2017.

Durant son mandat, les Rossoneri ont remporté 29 titres dont cinq sacres en Ligue des Champions (1989, 1990, 1994, 2003, 2007). Après quelques années difficiles, il avait finalement décidé de céder le club lombard à un groupe d'investisseurs chinois en échange de 740 millions d'euros pour reprendre Monza, pensionnaire de Serie A cette saison. Il a aussi créé le groupe de communication Mediaset et plusieurs chaînes de télévision.

"L'AC Milan, profondément attristé, pleure le décès de l'inoubliable Silvio Berlusconi et embrasse chaleureusement sa famille, ses collaborateurs et ses amis les plus proches. Demain, nous rêverons d'autres objectifs, nous inventerons d'autres défis, nous chercherons d'autres victoires. Qu'ils valent la peine de réaliser ce qu'il y a de bon, de fort et de vrai en nous, en nous tous qui avons eu cette aventure d'entrelacer nos vies avec un rêve qui s'appelle Milan. Merci Président, toujours avec nous", peut-on lire dans le communiqué du club milanais.