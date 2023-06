Quand La Gantoise annonce un transfert...et se paye le Standard !

C'est officiel depuis quelques heures : Pieter Gerkens a signé à La Gantoise. D'abord annoncé du côté du Standard, l'ancien joueur d'Anderlecht et de l'Antwerp a finalement choisi les Buffalos.

Non contents d'annoncer leur nouvelle recrue - qui a signé jusqu'en 2027 dans le cadre d'un transfert libre -, les Gantois en ont profité pour lancer une petite pique au Standard.

Dans la vidéo d'annonce, on propose un plateau avec d'un côté, des cuberdons, et de l'autre, des gaufres. Le joueur fait alors son choix et croque dans un cuberdon, spécialité gantoise, délaissant alors la pâtisserie typique de Liège.