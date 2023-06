Ivan De Witte explique le départ de Vadis Odjidja

Gand a décidé de réduire sa masse salariale et ne peut donc plus proposer de gros contrat au capitaine Vadis Odjidja. Ce dernier quitte donc la Ghelamco Arena, mais Ivan De Witte souhaite encore s'entretenir avec lui.

"Je lui ai déjà parlé, mais nous devons encore avoir une véritable conversation", a-t-il déclaré à Het Nieuwsblad. "C'est le moins que l'on puisse faire. Je continue de penser qu'il est le meilleur joueur de Belgique. Intrinsèquement donc. Seulement, il était souvent blessé", a souligné le président des Buffalos.

Lors de son aventure à Gand, le milieu de terrain a eu de nombreuses blessures. Vadis veut cependant continuer à jouer et cherche un nouveau club. Le chapitre gantois est clos. "En effet, l'écart entre ce que nous voulons offrir et ce qu'il demande est important. Mais en ce qui concerne le lien entre le milieu de terrain et l'attaque, il est encore excellent. Nous allons devoir résoudre ce problème. Mais nous ne pouvons plus offrir les contrats que nous avions l'habitude de proposer", a conclu De Witte.