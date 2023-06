Le Club de Bruges prolonge un jeune prometteur, faisant partie des bourreaux de l'Union

C'est officiel : Kyriani Sabbe (18 ans) s'est engagé jusqu'en 2025 avec le Club de Bruges.

L'arrière droit, international U18 belge, a joué 23 matchs cette saison avec le Club NXT - 2 buts et trois assists. Il a également disputé des rencontres de Youth League (l'équivalent de la Ligue des Champions pour les U19).

Il a également reçu ses premières minutes cette saison avec l'équipe A. D'abord en rentrant deux fois en cours de match lors de la phase classique, puis en étant titulaire pour la dernière rencontre de la saison, le fameux 1-3 qui prive l'Union Saint-Gilloise du titre.

One of our own and here to stay. 🔵⚫️ #Sabbe2025