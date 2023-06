Voici le joli pactole que va toucher Lionel Messi en MLS

En fin de contrat au Paris Saint-Germain, la Pulga a préféré céder aux sirènes de la Major League Soccer et de l'Inter Miami plutôt qu'à celles de l'Arabie saoudite.

Lionel Messi (35 ans) s’est privé d’un véritable jackpot en boudant l'Arabie saoudite, mais l'international argentin bénéficiera tout de même d’émoluments colossaux aux Etats-Unis, selon le journal L’Equipe.

Avec son contrat de trois ans, le septuple Ballon d’Or profitera notamment de partenariats avec Adidas et Apple TV +, qui lui reverseront une partie de leurs bénéfices, pour faire grimper son salaire annuel à plus de 27,8 millions d’euros sans compter d'éventuelles variables. De plus, la Pulga recevra également 20 à 25% du capital de l’Inter Miami.