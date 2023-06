Olivier Verdon évoque son ancien coéquipier : "Igor Thiago est une bonne pioche pour le Club de Bruges"

Les Blauw en Zwart ont annoncé l'arrivée de leur nouveau buteur lundi. Arrivé en Europe en février 2022, le Brésilien n'a pas tardé à se faire remarquer. De quoi pousser le Club à débourser une somme de 8 millions d'euros pour s'offrir ses services.

Igor Thiago a rejoint le Club de Bruges en provenance de Ludogorets où il affiche un joli bilan de 15 buts et 8 assists en championnat bulgare. Après avoir évoqué sa saison et son avenir, Olivier Verdon nous en a dit un peu plus sur son ancien coéquipier. "Igor est un attaquant complet. Il est rapide, adroit devant le but, très fort de la tête et bon techniquement. À seulement 21 ans, il est déjà très costaud physiquement. À l'entraînement, c'était déjà très compliqué de le bouger", nous confie le défenseur central.

Formé à Cruzeiro, Igor Thiago est arrivé en Europe en février 2022. "Il s'est rapidement adapté. C'est un gars souriant, aimable et gentil. C'est un véritable compétiteur qui a toujours la niaque. Une bonne pioche pour le Club de Bruges ! C'est également positif pour lui car cela va lui permettre de franchir un palier dans sa carrière. Il a un bel avenir devant lui. J'essaierai de venir assister à l'un de ses matchs à Bruges", conclut Olivier Verdon.