Olivier Verdon revient sur sa saison et son avenir : "Je regrette de ne pas avoir pu affronter Anderlecht"

Prêté à Eupen lors de la saison 2019-2020, le défenseur central est devenu un véritable pilier du club de Razgrad depuis son prêt, puis sa signature en provenance d'Alavès en 2021.

Devenu incontournable depuis son arrivée à Ludogorets, Olivier Verdon (43 rencontres toutes compétitions confondues et 2 buts) vient de réaliser à nouveau une jolie saison avec l'ogre bulgare. "Un beau triplé avec la Supercoupe, la Coupe et le championnat. Soit un bilan positif", nous confie le défenseur central. "Nous avons réalisé une belle campagne européenne également avec d'ailleurs une victoire à domicile contre l'AS Roma (2-1) lors des phases de poule de l'Europa League. Je râle par contre d'avoir pris un carton rouge lors du match à Rome (3-1) car j'ai pris trois matchs de suspension. Je n'ai donc pas pu affronter Anderlecht lors des seizièmes de finale de la Conference League et je regrette de ne pas avoir pu jouer ce match", explique l'ancien joueur d'Eupen.

"Si je dois quitter la Bulgarie, ce sera pour faire un pas en avant"

Après avoir été la patron de la défense eupenoise pendant une saison, le joueur formé à Bordeaux est devenu un véritable pilier du club de Razgrad. "C'est un bon choix d'avoir pu rejoindre Ludogorets car j'ai encore progressé et emmagasiné beaucoup d'expérience avec les joutes européennes. Sans oublier tous ces titres glanés. Je me sens bien ici. Mon avenir ? On verra bien ce qu'il se passera cet été. Si je dois quitter la Bulgarie, ce sera pour faire un pas en avant et franchir un nouveau palier dans ma carrière", ajoute le joueur sous contrat jusqu'en 2025.

"Les tours préliminaires de la Ligue des champions débutent au mois de juillet"

Pas de longues vacances pour l'international béninois (27 sélections) qui croisera le fer avec le Sénégal samedi lors de la cinquième journée des éliminatoires de la CAN. "Le champion d'Afrique qui était présent à la dernière Coupe du monde. Ce sont les favoris du groupe et ils sont assurés de terminer à la première place, mais nous jouons à domicile et c'est compliqué de venir faire un résultat chez nous. Quoiqu'il arrive, le match décisif se jouera au Mozambique lors de la dernière journée puisqu'ils sont à égalité de points avec nous. Après la rencontre de samedi, je resterai quelques jours au pays avant de rentrer en Bulgarie pour déjà préparer la nouvelle saison car les tours préliminaires de la Ligue des champions débutent au mois de juillet", conclut Olivier Verdon.