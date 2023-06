Très bonne nouvelle pour nos U21 : un adversaire à l'Euro sera sans ses stars !

Les Diablotins joueront l'Euro U21 en Roumanie et en Géorgie - du 21 juin au 8 juillet. La Géorgie, l'un de leurs adversaires en phases de poules, ne pourra pas compter sur ses deux étoiles montantes.

On frémissait déjà à l'idée de voir les Diablotins de Jacky Mathijssen se frotter à Khvicha Kvaratskhelia et Georges Mikautadze. Le premier a été sensationnel cettte saison au Napoli. Le second, passé par Seraing, a explosé au FC Metz et a été élu meilleur joueur de Ligue 2.

Mais, bonne nouvelle : ni l'un, ni l'autre ne seront de la partie à l'Euro qui sera déroulera en parties sur leurs terres. "Kvara" est en effet convoqué chez les A, pour les rencontres éliminatoires de l'Euro 2024 face à Chypre et l'Ecosse. Il renonce aux U21.

Mikautadze, quant à lui, a annoncé sur les réseaux sociaux que son emploi du temps chargé - sans doute pour préparer un prestigeux transfert - ne lui permettait pas de jouer avec les Espoirs.

Les jeunes Belges joueront le 24 juin à 18h face à la Géorgie, lors de la deuxième journée des phases de poules.