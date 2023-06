"Au Mondial, chacun était un peu sur son île, ça a changé"

Qu'est-ce qui a changé depuis la Coupe du Monde au Qatar, après les discussions en interne qui ont tant fait polémiquer ? Timothy Castagne a tenté de donner une explication.

Après la défaite de la Belgique face au Maroc, Timothy Castagne avait souligné que les Diables Rouges manquaient de solidarité sur les pelouses du Qatar, ce qui expliquait leurs difficultés. Un peu plus de 6 mois et un changement de sélectionneur plus tard, les choses ont-elles changé ?

"C'est difficile à dire car ce genre de choses se remarque aussi dans les moments difficiles, et pour le moment, tout va bien", souriait Castagne ce vendredi en conférence de presse. "Mais c'est clair que par rapport à la Coupe du Monde, on sent bien qu'il y a moins de doutes".

La solidarité serait donc bel et bien revenue au sein du groupe, selon l'Arlonais. "Ce n'est pas vraiment que nous manquions de solidarité, mais au Qatar, tout le monde était un peu seul sur son île. On essayait de faire de notre mieux individuellement, mais ça n'aidait pas l'équipe", tente d'analyser Timothy Castagne.

"Ce n'est pas une critique, car c'était le cas de tout le monde, mais nous nous entraidions peut-être un peu moins. Désormais, ne serait-ce qu'à cause du système de Domenico Tedesco, il faut que chacun bosse pour l'équipe, sinon il y a des espaces énormes".

L'ambiance autour de l'équipe a également bien changé, grâce notamment aux résultats des premiers matchs sous Tedesco. "J'ai surtout senti quelque chose se passer après l'Allemagne, car cela faisait un petit temps que nous avions du mal contre les grandes équipes", souligne Castagne. "Cette fois, nous avons montré de belles choses, avec beaucoup de pressing. C'était bien de montrer que malgré les changements, nous pouvions réussir quelque chose".