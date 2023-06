🎥 Catastrophe pour Charly Musonda Junior !

Charly Musonda Junior n'évoluera pas en Liga la saison prochaine. Levante a en effet été battu par Alaves en barrage d'accession suite à un penalty tombé à la...129e minute.

Il aura fallu attendre 219 minutes (les 90 du match aller plus les 120 du retour ainsi qu'un temps additionnel interminable) pour trouver le seul but de la double confrontation entre Levante et Alaves. Un penalty inscrit au bout du suspense par Asier Villalibre qui permet à Alaves d'accéder à la Liga.

đŸ”„ | Une fin de match complètement folle envoie le Deportivo Alavés vers @LaLiga! 🔝 #LevanteAlavés pic.twitter.com/5Gz0ZJyEZC — Eleven Belgium (FR) (@ElevenBeFR) June 17, 2023

A l'inverse, le scenario est cruel pour Levante et Charly Musonda Junior. L'ancienne promesse du football belge avait disputé trois minutes de la demi-finale face à Albacete mais est cette fois resté sur le banc lors des deux matchs contre Alaves. Comme Wesley Moraes, pas repris pour le match décisif, il continuera à évoluer en deuxième division la saison prochaine.