Loïs Openda évoque très clairement son avenir au Racing Lens

Loïs Openda va-t-il quitter le Racing Lens ? L'attaquant des Diables a en tout cas semblé bien décidé.

Dans un entretien accordé à L'Equipe, Loïs Openda a répété son intention de quitter le Racing Lens, si le choix n'appartient qu'à lui. "Je suis toujours à Lens, jusqu'à preuve du contraire. Mais Leipzig peut me faire grandir. Ils viennent de gagner deux Coupes d'Allemagne, ils jouent l'Europe chaque saison", déclare-t-il.

"Je sais qu'il y a la Ligue des Champions à Lens, mais Leipzig, c'est un peu plus grand encore. Beaucoup de gens me disent que je devrais rester une saison de plus à Lens pour encore progresser, mais j'ai l'impression que je peux passer à un niveau supérieur", continue Openda, assez clair.

"Je comprends les supporters, mais je n'ai rien dit de méchant et je n'ai manqué de respect à personne", estime le Diable de 23 ans. "Je n'ai pas mal parlé du Racing Lens, qui est le club qui m'a permis de devenir ce que je suis aujourd'hui". Le discours, cependant, laissera peu d'espoir aux Sang & Or.