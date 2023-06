Un Diable incertain pour le déplacement en Estonie !

Persuadé qu'il n'y avait pas corner sur l'ouverture du score autrichienne, Leander Dendoncker est apparu très déçu après la rencontre. Touché en fin de match, le joueur d'Aston Villa est incertain pour le déplacement en Estonie.

Auteurs d'un partage contre l'Autriche, les Diables peuvent l'avoir mauvaise. Certes, la Belgique n'a pas livré une belle prestation, mais le but autrichien tombe sur un corner qui n'en semblait pas un. "Je savais qu’il n’y avait pas corner. Je suis allé voir l’arbitre et son assistant, qui m’ont dit qu’ils avaient tout vérifié. Je savais qu’il n’y avait pas corner, c’est moi qui ai contré le joueur" pestait Leander Dendoncker après la rencontre.

Malgré cette contre-performance, le défenseur est satisfait de la prestation des Diables, à laquelle il n'a manqué qu'une seule chose. "On s’était créé plusieurs occasions, il fallait continuer et le but allait suivre. On aurait dû marquer davantage, c’est la seule chose qui a manqué aujourd’hui. C’est une nouvelle équipe avec de nouveaux joueurs, c’est logique d’avoir des imperfections."

En l'absence de Jan Vertonghen, hors forme, c'est le joueur d'Aston Villa qui était titulaire aux côtés de Theate et Faes. "Je n'ai su que ce samedi que j'allais jouer. J’ai essayé de bien m’entraîner pendant la semaine, c’est tout ce que je peux faire. Il y a des jeunes dans l’équipe donc j’essaie de les aider en leur parlant. Si je jouerai mardi ? Je me suis fait un petit peu mal à la fin, donc on verra. Je ne savais pas forcément que j’allais jouer quand Jan a été officiellement absent, il y a d’autres défenseurs qui peuvent aussi faire le travail" a conclu Dendoncker en zone mixte.

Il n'est donc pas certain de voir le joueur de 28 ans monter dans l'avion pour se rendre en Estonie. Son état de santé sera évalué ce dimanche et lundi, une décision devrait être prise avant le décollage.