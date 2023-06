Le grand retour de Vincent Kompany sur les pelouses belges

Un an après son départ pour Burnley, Vincent Kompany va à nouveau coacher un match sur le sol belge. Ce sera à l'occasion d'un match amical à Genk.

Que ce soit du temps où Vincent Kompany entraînait Anderlecht ou même depuis son départ à Burnley, Vince The Prince et Wouter Vrancken ont souvent eu l'occasion d'échanger sur leurs idéaux footballistiques et d'afficher une certaine complicité. Ils auront une nouvelle occasion de se recroiser à l'occasion d'un match amical entre Burnley et Genk.

En effet, Het Nieuwsblad annonce que le club anglais sera l'adversaire de prestige qui se rendra dans le Limbourg le 22 juillet, une semaine avant la reprise du championnat belge. Les amateurs de beau jeu devraient en avoir pour leur argent.