Quel visage pour l'Union Saint-Gilloise la saison prochaine ?

Le départ de Karel Geraerts risque de ne pas être le seul à l'Union Saint-Gilloise. L'équipe devrait être fort différente la saison prochaine.

Deux ans après les questions autour de son avenir en D1A, un an après les doutes liés aux départs de Felice Mazzu, Casper Nielsen ou Deniz Undav, l’Union Saint-Gilloise a l’habitude des interrogations d’avant-saison. Elle y a jusqu’ici répondu avec brio, au travers de deux saisons exceptionnelles. Le départ soudain de Karel Geraerts fait revenir avec insistance les questionnements sur l’équipe qui sera alignée la saison prochaine.

Au sein du noyau, certains joueurs n’ont pas attendu l’éclatement du divorce entre Geraerts et la direction pour exprimer leurs envies d’ailleurs. A commencer par le capitaine Teddy Teuma qui ne cache pas son désir de rejoindre Reims malgré une première offre refusée par l'Union. Il reste à espérer que les négociations se passent d’une manière plus apaisée qu’avec Karel Geraerts. Concernant Victor Boniface, la destination est plus incertaine mais un départ semble tout aussi inévitable au vu de la saison XXL du Nigérian, tant en Belgique que sur la scène européenne.

Même si le board unioniste a déjà prouvé sa capacité à pallier le départ d’éléments forts en dénichant de nouvelles pépites à haut potentiel, il faudra surveiller la réaction du groupe à la perte de l’entraîneur, du capitaine et d’un joueur aussi omniprésent dans le jeu que Boniface. Outre ces probables transferts sortants, il faut également tenir compte des retours de prêt de(meilleur buteur et meilleur passeur de l’équipe sur l’ensemble de la saison) à Brighton ainsi que deau PSV.

Et cela pourrait ne pas s’arrêter là : d’autres cadres sont également dans le flou concernant leur avenir. A commencer par, adulé par le Parc Duden. Le défenseur a déjà eu l’occasion de partir l’été dernier et ne dispose plus que d’un an de contrat à Saint-Gilles. La direction prendra-t-elle le risque de le voir partir gratuitement l’été prochain si les deux parties ne parviennent pas à s’entendre sur un nouveau contrat ?

D’autant que Van Der Heyden n’est pas le seul dans le cas : comme lui, Ismaël Kandouss, Bart Nieuwkoop, Guillaume François et Senne Lynen voient leur contrat arriver à échéance dans un an. Vu leurs prestations des derniers mois, les offres ne devraient pas manquer.

Autant de dossiers à traiter au cas par cas qui promettent à l’Union un été chargé. C’est sans doute dans cette optique que le club a pris les devants en officialisant les arrivées de(défenseur central belge de 19 ans), Elton Kabangu (attaquant belgo-congolais de 25 ans) et Henok Teklab (ailier gauche de 24 ans venu de troisième division allemande). Sans oublier la prolongation de Christian Brugess jusqu’en 2025 et la levée de l’option d’achat de Koki Machida.

C’est que la troisième place finale de l’Union garantit au club le football européen jusqu’en hiver, même en cas de défaite en barrage d’, où l’équipe sera reversée. Une fois de plus, le noyau se devra d’être étoffé en profondeur pour lutter sur les trois fronts la saison prochaine. Les allées et venues ne font que commencer au Stade Joseph Marien.