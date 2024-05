Alexandre Blessin a trouvé une façon bien particulière de motiver les joueurs de l'Union !

L'Union Saint-Gilloise risque fort de passer à côté du titre encore une fois cette saison. Mais il y a une place en Ligue des Champions à aller chercher, et Alexander Blessin l'a rappelé à ses joueurs.

Même en cas de victoire de l'Union Saint-Gilloise au Cercle de Bruges ce dimanche, il faudrait un improbable concours de circonstances pour que l'USG soit sacrée championne de Belgique.

Un match nul entre Anderlecht et le Club de Bruges, et une perte de points des deux équipes lors de la dernière journée : autant dire qu'au Parc Duden, on reste réaliste.

Mais ce n'est pas une raison pour se laisser abattre et finir la saison en roue libre, maintenant que l'Union a remporté la Coupe de Belgique. "Je ne parlerai pas du match d'Anderlecht à mes joueurs. Nous devons nous concentrer sur notre match, c'est tout", déclare Alexander Blessin en conférence de presse dans des propos relayés par La Dernière Heure.

L'entraîneur allemand a même eu une idée pour rappeler à ses joueurs l'importance du déplacement au Jan Breydel. "Nous avons diffusé l'hymne de la Ligue des Champions dans le réfectoire cette semaine pour rappeler à tous qu'il y avait encore un objectif important", explique Blessin.

En effet, la seconde place est encore une réelle possibilité, et elle signifierait une place pour les préliminaires de la Ligue des Champions. "J'ai directement senti mardi qu'ils étaient persuadés qu'il y avait encore quelque chose à aller chercher", assure le coach unioniste.

Tout autre résultat qu'une victoire de l'USG au Cercle de Bruges permettrait à Anderlecht d'être sacré champion en cas de victoire contre le Club de Bruges plus tard dans la soirée.