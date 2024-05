Pourquoi Puertas, meilleur passeur de Belgique, n'ira pas à l'Euro avec la Suisse : l'Unioniste... ne peut s'en prendre qu'à lui-même

Auteur d'une saison fantastique, Cameron Puertas devrait, dans des circonstances normales, disputer l'Euro 2024 avec la Suisse. Mais le médian de l'Union n'a pas encore obtenu la nationalité, pour des raisons bien précises.

Ce vendredi, le sélectionneur de la Suisse, Murat Yakin, a dévoilé sa présélection pour l'Euro 2024. L'homme fait durer le suspens puisqu'il n'a pas encore révélé les 26 noms qui iront en Allemagne : il a donné une sélection de... 38 joueurs, qui sera donc fort écrémée avant le jour J.

Mais même parmi ces 38 noms, pas trace de Cameron Puertas (25 ans), natif de Lausanne et qui a été formé toute sa carrière en Suisse. Et ce malgré une saison XXL avec l'Union Saint-Gilloise (22 assists et 14 buts en 53 matchs toutes compétitions confondues). Vous vous en doutez, ce n'est pas là une décision sportive de Yakin, car Puertas aurait, dans 99% des scénarios, été repris... s'il avait la nationalité suisse.

La grosse erreur de Cameron Puertas

Tout d'abord, il faut savoir que la Suisse pratique ce qu'on appelle le "droit du sang", plutôt que le droit du sol. Si vous êtes né en Suisse et y avez grandit, mais de parents étrangers, vous n'êtes pas automatiquement suisse et devez passer par une procédure de naturalisation.

Cameron Puertas, né de parents espagnols tous les deux, n'est donc pas encore Suisse. Et il ne le deviendra pas avant... 2025. En cause : une double infraction au code de la route datant de 2021, peu de temps après avoir obtenu son permis de conduire.

Suite à un retrait de permis pour un excès de vitesse, Puertas a en effet été arrêté une seconde fois au volant, peu de temps avant la fin de sa suspension. La justice suisse a alors gelé sa demande de naturalisation et selon la RTS, l'Unioniste ne devrait recevoir son passeport qu'entre 2025 et 2026. À temps, peut-être... pour la Coupe du Monde. Pas pour l'Euro...