Ameen Al-Dakhil, Diable pour de bon : "J'espère revenir en septembre"

Ameen Al-Dakhil a retrouvé les Espoirs, quelques heures à peine après avoir fait le déplacement et même joué en Estonie. Il espère désormais aider les U21 avec cette nouvelle expérience.

Ameen Al-Dakhil a évidemment un grand sourire au moment d'évoquer, depuis Tbilissi, son passage chez les Diables Rouges. "J'étais très content, ça s'est vraiment bien passé. Malheureusement, nous n'avons pas pris les 6 points, mais ce sera pour septembre", affirme le néo-Diable au micro de la RTBF.

Al-Dakhil a fait plus que nombre lors des deux matchs, puisqu'il est rentré contré l'Autriche puis en Estonie. "J'espérais juste jouer quelques minutes, alors pouvoir rentrer à chaque rencontre, c'était vraiment quelque chose de spécial pour moi et ma famille", reconnaît-il.

Peu s'imaginaient voirAmeen Al-Dakhil à ce stade de sa carrière en sélection, mais le défenseur central gaucher a vécu une bonne fin de saison avec Burnley. "J'ai travaillé pour ça et j'en suis très heureux, mais tout peut aller très vite dans l'autre sens. Je ne dois rien prendre pour acquis", assure le Belgo-Irakien, qui ne peut plus faire machine arrière en termes de sélection.

L'objectif désormais, c'est de s'imposer chez les Diables, et de revenir dès septembre. "Le fait d'être gaucher est un peu spécial, on est peu. Mais je peux encore m'améliorer, je me surprends encore moi-même parfois. J'espère que je serai là en septembre, on verra", conflit Ameen Al-Dakhil.