Officiel : Grosse augmentation de capital au Standard !

Une nouvelle augmentation du capital de la SA Standard de Liège sera effectuée par l'actionnaire 777 Partners ce 30 juin, pour un montant de 13.7 millions d'euros.

Voilà désormais un an que 777 Partners a repris le contrôle du Standard et tente de remettre le club à sa place, dans la bagarre pour les places européennes. Ces dernières saisons, le problème en bord de Meuse est partiellement financier et il est difficile pour les Rouches de réaliser de bonnes affaires sur le marché des transferts tant les moyens sont limités.

Ce lundi, le Matricule 16 annonce sur ses réseaux sociaux que le fond d'investissements américain va procéder à une nouvelle augmentation de capital de la SA Standard de Liège, pour un montant total de 13.7 millions d'euros.

Chose importante à préciser : cette augmentation de capital ne devrait pas changer le budget du Standard pour ce mercato, estimé à 4M€.