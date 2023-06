Romaine Mundle, le nouveau dynamiteur du Standard

Romaine Mundle est le troisième transfert entrant du Standard. La promesse d'un apport de créativité sur les flancs.

Les déboulés spectaculaires de Marlon Fossey et les dézonages de la révélation William Balikwisha en ont presque fait oublier le flop du transfert Osher Davida. La saison passée, le Standard a trouvé son équilibre sans aligner d'ailier droit de formation. En débarquant à Sclessin, c'est tout l'inverse, le déséquilibre, que Romaine Mundle promet à ses adversaires la saison prochaine.

Après avoir été annoncé pendant plusieurs semaines, l'Anglais de 20 ans a finalement été officialisé en début d'après-midi par le Standard. S'il est avant tout présenté comme évoluant sur le flanc droit, Mundle devrait offrir plusieurs solutions aux Rouches grâce à sa polyvalence.

Sa grande force étant son pied droit, il peut jouer avec un égal bonheur sur la gauche, pour rentrer dans le jeu et armer une frappe enroulée, ou sur la droite, pour perforer le long de la ligne avant de décocher un centre. Deux registres qui l'ont aidé à facturer 8 buts et 6 assists avec les U21 de Tottenham la saison dernière. Dont 6 buts et 4 assists lors de ses 9 dernières rencontres pour terminer le championnat réserve en force.

Un an plus tôt, le natif de Londres avait déjà tapé dans l'oeil d'Antonio Conte, ce dernier l'invitant plusieurs fois à s'entraîner avec l'équipe première. Sa progression fulgurante en U21 lui vaudra cinq présences sur le banc de l'équipe première au départ du technicien italien. Sans toutefois disputer la moindre minute.

Comme d'autres de ses coéquipiers en espoirs, Romaine Mundle symbolise la difficulté pour les jeunes de l'académie de s'imposer chez les Spurs, surtout en ces saisons troublées pour le club. Une situation qui l'amène à ne pas prolonger son contrat. Comme Anderlecht et plusieurs clubs de Bundesliga, le Standard y a vu une bonne occasion.