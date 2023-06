Après l'échec de l'Euro U21, fin de parcours pour Mathiijssen... et un remplaçant en ligne de mire ?

Cela sent la fin pour Jacky Mathijssen après l'échec de l'Euro U21. La fédération aurait déjà un nom en tête pour le remplacer.

Jacky Mathijssen était critiqué avant même que l'Euro commence. L'entraîneur des Espoirs traîne depuis plusieurs années une image de coach d'une autre ère, peut-être encore adapté à certains contextes mais probablement pas pour encadrer des jeunes talents destinés au top européen.

Dans cet Euro U21, le décalage aura été flagrant. Entre les attentes et les résultats, bien sûr : le pur bilan comptable est contre Mathijssen, qui présente là son second échec après avoir manqué la qualification pour l'Euro 2021.

Des choix étranges

Sur le plan tactique, ensuite : Frank Vercauteren était présent et très impliqué, et ce n'est pas pour rien. Le directeur technique de l'Union Belge n'était semble-t-il pas ravi du travail de Mathijssen, qui était avant tout un homme de Martinez, l'un de ceux encore en place depuis le changement de staff au sommet de la fédération.

Quelques choix et changements de Jacky Mathijssen ont laissé sceptiques les observateurs, et on peut s'imaginer qu'il en était de même du côté de Vercauteren voire de Tedesco. Contre le Portugal, sa décision de se passer de Mandela Keita, meilleur Diablotin pendant deux matchs, est incompréhensible.

Que des joueurs aient été appelés en A puis ramenés en U21 pour à peine jouer, comme Al-Dakhil et Deman, ou qu'un Charles De Ketelaere ait été tellement mis en avant malgré un niveau en berne est également discutable.

Selon nos informations, Jacky Mathijssen devrait prendre la porte, sans surprise, après cet échec géorgien. Et l'Union Belge a une idée derrière la tête au moment de choisir son remplaçant. Pour diriger un groupe très jeune, elle voudrait ainsi faire appel... à Thomas Vermaelen.

Depuis son départ après la Coupe du Monde 2022, la fédération espère retrouver un poste en vue à Vermaelen, qui n'avait pas pu intégrer le staff de Tedesco. Ce rôle d'entraîneur des Espoirs semble taillé pour lui, et il aurait certainement l'aura qui plairait à ces jeunes talents et dont était dépourvu Mathijssen. Affaire à suivre.