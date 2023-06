Nouveau défi pour Anthony Sadin (ex-Union, ex-RWDM), qui quitte Virton pour l'étranger

Anthony Sadin (34 ans) quitte la Belgique. Relégué en Nationale 1 avec Virton, le portier va rejoindre le Swift Hesperange pour deux ans, a annoncé son agence de management.

L'expérimenté Sadin était n°2 en Challenger Pro League cette saison, et n'a pu jouer que durant les Playoffs pour le maintien, sans parvenir à sauver l'Excelsior Virton. Il quitte la Belgique sur un beau bilan, qui l'a vu porter les maillots de l'Union Saint-Gilloise (48 matchs) et surtout du RWDM (78 matchs).

Happy to have assisted FC Swift Hesperange on acquiring the services of their new goalkeeper Anthony Sadin on a 2-year deal. Best of luck to both! 👊🔥 pic.twitter.com/vIqltRxsVy