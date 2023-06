Transfert XXL à Arsenal !

Arsenal est en feu dans ce mercato estival. Le club anglais est tout proche de signer Declan Rice (West Ham) pour plus de 120 millions d'euros. En attendant, les Gunners viennent de signer Kai Havertz.

Le départ de Kai Havertz ne faisait plus vraiment de doute. L'Allemand avait d'ailleurs récemment expliqué sur Twitter qu'il allait quitter Chelsea.

Considéré comme l'un des plus grands talents mondiaux lors de son explosion au Bayer Leverkusen, Havertz avait rejoint Chelsea en 2020 pour 80 millions.

Malgré quelques coups d'éclat - et un but en finale de Ligue des Champions -, Havertz aura majoritairement déçu lors de son passage à Chelsea (32 buts et 15 passes décisives en 139 rencontres disputées).

L'international allemand a signé un contrat longue durée à Arsenal. Le club aurait dépensé environ 75 millions d'euros pour s'attacher ses services.