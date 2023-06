Openda et De Ketelaere, de Diables à fantômes

L'Union Belge avait décidé d'envoyer un message fort en faisant redescendre des Diables Rouges confirmés en U21. Un fiasco quasi-total, car Charles De Ketelaere et Loïs Openda n'ont rien apporté.

Avant même la compétition, ce qui semblait être une démonstration de force de l'Union Belge connaissait deux ratés : Roméo Lavia et Johan Bakayoko, réquisitionnés pour les Espoirs malgré leur statut de Diables Rouges, se blessaient.

Qu'à cela ne tienne : avec Zeno Debast, Charles De Ketelaere et Loïs Openda (sans compter les néo-Diables Al-Dakhil, Deman et Vranckx, dont la présence en A était la surprise et pas l'inverse), ces Espoirs avaient fière allure, renforcés par trois Mondialistes frappant à la porte du onze des Diables.

Debast échappe au naufrage

Le penalty commis en dernière minute face au Portugal ne doit pas le faire oublier pour autant : Zeno Debast a livré un Euro U21 de très haut niveau. Son duo avec Koni De Winter a énormément de potentiel et a muselé la très dangereuse attaque néerlandaise, puis globalement éteint les offensifs portugais... jusqu'à une volée magique, et un penalty mi-idiot, mi-discutable.

Mais les deux offensifs censés porter nos Diables, eux, ont complètement disparu des radars. Loïs Openda était tout sourire en conférence de presse à la veille de Belgique - Pays-Bas ; à mesure que l'Euro a avancé, il a perdu son sourire, et n'est plus venu s'exprimer.

Face aux Pays-Bas, il se heurte à Verbruggen autant qu'il loupe son face-à-face. Face à la Géorgie, il n'a tout simplement pas été au niveau, ses erreurs en conservation de balle et ses courses en pure perte ne collant absolument pas au contexte ; ce mardi face au Portugal, il s'offre l'un des ratés du tournoi devant le but vide sur la seule occasion qu'il parvient à se créer.

Et que dire de Charles De Ketelaere ? S'il avait fallu illustrer l'expression "manque de confiance", il aurait fallu proposer une compilation de l'Euro de CDK. Et si la direction milanaise a zappé sur l'Euro U21, elle a probablement revu sa décision de lui accorder une nouvelle chance la saison prochaine.

C'est simple, nous n'avions jamais vu De Ketelaere à un niveau aussi faible. À des kilomètres de ses standards brugeois, et ce alors qu'il tentait pourtant des choses, a récupéré quelques ballons et était impliqué. Il était tout simplement insuffisant.

Pas une vraie surprise

Mais est-ce surprenant ? Devait-on vraiment empêcher un gamin ayant connu une saison aussi cataclysmique de simplement se reposer, se ressourcer ? Dans le cas d'Openda, la saison a été longue également, et le buteur du Racing Lens, s'il s'est donné à fond (aucun doute là-dessus) et souhaitait être là, a peut-être la tête à ses vacances et un transfert.

Cet échec est-il celui des joueurs, du coach ou d'une Union Belge qui a surestimé l'impact de certains "noms" par rapport à la cohésion d'un groupe ? Difficile à dire. Il a cependant confirmé qu'une fois qu'on a goûté à l'équipe A, on a (bien) plus à perdre qu'à gagner à faire un pas en arrière...