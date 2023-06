Record face à la Belgique, record face aux Pays-Bas : la Géorgie continue, et un changement de stade est nécessaire !

Qualifiée et première de son groupe, la Géorgie devait initialement disputer son quart de finale samedi au stade Mikheil-Meskhi du Lokomotiv Tbilissi. Le plus petit des deux stades de la ville, avec une capacité de 27.000 personnes.

Problème : face aux Pays-Bas, le public géorgien a battu un nouveau record d'assistance avec 43.043 personnes présentes au stade Boris-Paichadze, le stade du Dinamo Tbilissi. Et la Géorgie va désormais disputer un nouveau match à domicile.

Pour l'occasion, l'UEFA s'est rendue à l'évidence : disputer ce match au Mikheil-Meskhi n'a pas beaucoup de sens. La rencontre est donc déplacée au stade Boris-Paichadze, que l'on attend soldout pour le quart de finale (face à un adversaire encore à déterminer).

🏟️ Due to the high interest of the public and the increased demand for tickets, our U21s will play the quarter-final match of the 2023 #U21EURO Championship on Saturday 1 July at Dinamo Arena!



🔥You can buy tickets from 12pm on 28 June at https://t.co/U0gnh6VOTV #GFF pic.twitter.com/jjvcGgPoEi