Le président de l'Inter met la pression à Chelsea pour Romelu Lukaku

Romelu Lukaku rêve de rester à l'Inter Milan, et les Nerazzurri rêvent de se l'offrir. Mais Chelsea complique les choses.

La saga Lukaku n'en est qu'à son commencement : nous ne sommes, après tout, que le 1er juillet, et le mercato est encore long. Mais l'Inter Milan comme le Diable Rouge espèrent bien trouver une solution au plus vite... et devront pour cela espérer que Chelsea revoie sa position.

Alors que Romelu Lukaku a encore refusé une offre émanant de l'Arabie Saoudite, Beppe Marotta, président de l'Inter, a donné son avis sur la question. "Il faut se rappeler que le contrat de prêt, l'été dernier, avait été négocié par l'ancienne direction de Chelsea", explique-t-il sur Sky Italia.

"La nouvelle direction doit donc maintenant prendre une décision et voir si Lukaku fait toujours partie de ses plans. Et si pas, ils doivent changer leur stratégie", prévient Marotta. Le message est clair : l'Inter ne fera pas tapis pour le buteur belge.

"Ca me semble clair qu'en cas de vente, Chelsea ne pourra pas demander un montant élevé. L'Arabie Saoudite a proposé 50 milllions récemment : c'est déjà bien moins que la somme qui nous avait été demandée à l'époque", souligne le président de l'Inter. Le bras-de-fer est entamé.