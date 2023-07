Romelu Lukaku, l'espoir renait

Après une saison en dents de scie, mais globalement positive à l'Inter, il semble que Romelu Lukaku restera au sein du club italien la saison prochaine. En effet, le club met tout en œuvre pour le conserver. Alors qu'initialement, les Nerazzurri espéraient conclure un transfert définitif pour Big Rom, le journaliste Fabrizio Romano rapporte un changement de plan de la part des Italiens. À partir de la semaine prochaine, l'Inter prendra contact avec Chelsea afin de négocier un nouveau prêt pour le joueur belge. Les Italiens souhaitent inclure, dans cet accord de prêt, une option d'achat.

Il reste à voir si les Londoniens seront enclins à accepter cette proposition. Pour l'instant, le club anglais s'est engagé dans une importante opération de dégraissage de son effectif, et plusieurs joueurs ont déjà été transférés. Le tour de Romelu arrivera-t-il bientôt ? La réponse sera donnée dans les prochains jours.

Inter are expected to contact Chelsea again next week in order to advance on Romelu Lukaku deal. New round of talks could take place after signing Brozovic deal. ⚫️🔵🇧🇪 #CFC



New approach expected to be for loan move with buy clause and potential payment in installments. pic.twitter.com/aY8qOCrsFw