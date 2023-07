Première sortie et premier constat pour le Racing Genk

Après avoir manqué le titre, les Limbourgeois se sont remis au travail pour préparer la nouvelle saison.

Genk se prépare déjà pleinement pour la saison prochaine, et le Racing a joué son premier match amical remporté face à Tienen (3-0).

Après la rencontre, Wouter Vrancken est revenu sur cette première sortie lors de laquelle la victoire s'est dessinée tardivement.

En effet, ce n'est qu'à la 68e minute qu'Yira Sor a réussi à ouvrir le score, suivi ensuite par Nolan Martens et Luca Oyen : "C'est normal pour un premier match amical. Je pense surtout que nous devons parfois être plus intelligents face à une équipe qui joue avec un bloc solide. Ce type de match est idéal pour travailler cet aspect, car ils nous permettent d'apprendre beaucoup de choses. Dans l'ensemble, je suis très satisfait de la performance des gars. Et encore une fois, le plus important, c'est que tout le monde a ses premières minutes de jeu dans les jambes", a expliqué le mentor limbourgeois à Het Belang van Limburg.