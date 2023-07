Romeo Lavia toujours autant courtisé en Premier League

La saison prochaine, Lavia ne devrait plus jouer sous les couleurs de Southampton. Le jeune milieu de terrain belge est devenu un joueur important, et il a besoin de rester en Premier League pour continuer à progesser.

Mais alors, où ira le Diable Rouge ? Très probablement soit à Liverpool, soit à Arsenal. Les deux mastodontes se battent depuis plusieurs semaines pour le recruter.

Ce sont les Reds qui tiendraient le bon bout. Selon Fabrizio Romano, ils seraient entrés dans la course. Arsenal reste intéressé, mais cela dépendra du départ ou non de Thomas Partey.

Ce qui ne changera pas, c'est la somme (énorme) que demande Southampton pour Lavia : 50 millions de livres, soit près de 60 millions d'euros.

