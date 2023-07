Un jeune joueur de Courtrai refuse d'être comparé à une légende

Suite au départ à la retraite de la légende du club, le poste d'arrière gauche est désormais vacant.

Kristof D'Haene a raccroché les crampons en fin de saison dernière, le club doit désormais trouver un remplaçant à la légende des Kerels, titulaire indiscutable au poste d'arrière gauche.

Un des candidats potentiels pour y évoluer s'appelle Dion De Neve : "Je ne sais pas si je devrai toujours jouer à ce poste. Cela dépend de plusieurs facteurs, comme le système utilisé par le nouvel entraîneur. Mais tant que je joue, je suis heureux. Je ne veux pas non plus être le nouveau Kristof D'Haene", a déclaré De Neve à Het Nieuwsblad.

Le jeune était arrivé la saison dernière, en provenance de Zulte Waregem. Après des débuts difficiles, il s'est finalement imposé chez les Kerels où il a disputé 15 matches, pour un but et une passe décisive. Tout cela à un poste plus offensif.

"En fait, cela ne me dérange pas d'être positionné plus haut, c'était déjà le cas lorsque je jouais dans les équipes de jeunes de Zulte Waregem. La saison n'a pas encore commencé, donc nous verrons bien ce qui se passera et quels joueurs arriverot encore", ponctue le jeune de 22 ans.