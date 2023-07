Un Diable Rouge poussé vers la sortie par son club

Tandis que Dendoncker et Aston Villa sont officiellement ouverts à un départ, le Diable Rouge suscite l'intérêt de plusieurs clubs français et anglais. Cependant, on ne sait pas encore si des offres concrètes ont été faites pour le milieu de terrain. Dendoncker est ouvert à toutes les possibilités qui s'offrent à lui.

Dendoncker a été transféré de Wolverhampton à Aston Villa pour 15 millions d'euros l'été dernier. Cependant, après une saison avec Aston Villa, il semble que son aventure avec l'entraîneur Emery touche à sa fin. En effet, l'entraîneur a récemment renforcé son effectif avec l'arrivée de Youri Tielemans et Pau Torres.

Understand Aston Villa are open to listen to offers for Leander Dendoncker despite his longer running deal. He's rated by Emery but there's lot of competition. 🇧🇪 #AVFC



French and Italian clubs already asked for info; player open to any kind of proposal. PL clubs also keen. pic.twitter.com/SO2suh6OgM