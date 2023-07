L'entraîneur de Chelsea révèle ce qu'il attend de Romelu Lukaku

Prêté à l'Inter, l'attaquant des Diables effectuera sa préparation à Londres. Chelsea ne veut pas le prêter à nouveau, l'Inter peine à trouver les finances pour l'acheter définitivement et l'avant-centre veut poursuivre en Italie.

La saga Romelu Lukaku n'est pas encore près de toucher à sa fin. Le Diable Rouge, prêté par Chelsea à l'Inter cette saison, veut poursuivre l'aventure en Italie. Problème, la formation londonienne, qui avait déboursé 113M€ pour s'attacher ses services, ne veut pas d'un nouveau prêt et le finaliste de la défunte Ligue des Champions peine à trouver les finances nécessaires.

C'est donc dans une situation instable que l'avant-centre de 30 ans se trouve, ne sachant toujours pas sous quelles couleurs il évoluera lors de la première rencontre de championnat. Interrogé à ce sujet, l'entraîneur de Chelsea Mauricio Pochettino s'est exprimé sur le futur de Lukaku.

"Comme tous les joueurs qui arrivent, la première chose qu'il devra faire sera de venir dans mon bureau et me saluer. C'est ce que j'attends légitimement s'il est encore un joueur de Chelsea. Il est attendu le 12 ou le 13 juillet pour faire partie de l'équipe et entamer la préparation en vue de la prochaine saison."

On l'a compris, ce dossier est donc loin d'être terminé et Lukaku ne pourra pas assouvir son envie tout de suite : celle de poursuivre son histoire d'amour avec l'Inter Milan, qu'il n'aurait finalement jamais dû quitter.