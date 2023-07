Officiel : Manchester United se sépare d'un ancien cadre après douze ans de service !

Manchester United a officialisé la nouvelle : c'est la fin pour David De Gea, en fin de contrat et pas prolongé. L'Espagnol met ainsi un terme à 12 ans de collaboration.

David De Gea (32 ans) n'est plus un Red Devil. Manchester United a officialisé le départ de son gardien de but espagnol, dont le contrat prenait fin le 30 juin dernier et qui n'a pas été prolongé. Il est donc libre de s'engager où il le souhaite.

De Gea avait rejoint Manchester United en provenance de l'Atlético Madrid en 2011, succédant au légendaire Edwin Van der Sar qui prenait sa retraite. Il quitte ManU sur un bilan de 545 matchs pour les Red Devils.

David De Gea, également international espagnol (45 caps), était resté titulaire ces dernières saisons, malgré des performances parfois critiquées. Il s'en va sur un beau bilan : un titre de champion en 2013, une FA Cup, deux Coupes de la Ligue mais aussi une Europa League en 2017.