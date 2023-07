"Un honneur de rejoindre le plus grand club de Belgique"

Louis Patris est un joueur du Sporting d'Anderlecht. Le nouveau latéral des Mauves s'est brièvement exprimé après sa signature.

Louis Patris (22 ans) s'envole ce samedi avec Anderlecht pour l'Autriche, en stage. Sa signature au RSCA a été annoncée ce samedi matin, accompagnée des premiers mots de l'international Espoirs en Mauve.

"J'ai commencé en pro il y a 3 ans à Louvain, et c'est vrai que ça fait un peu bizarre car je n'aurais jamais pensé, au début de ma carrière, signer dans un tel club", reconnaît Patris. "Anderlecht a 34 titres, pour moi, c'est la plus grande histoire de Belgique".

"Ca me fait plaisir de rejoindre le plus grand club de Belgique. Je suis impatient de contribuer au retour de ce club vers les sommets. J'attends avec impatience les premiers entraînements et les matches. J’ai déjà très envie de commencer la saison", lit-on également dans le communiqué du RSCA.