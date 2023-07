Le Club de Bruges a ciblé le remplaçant de Noa Lang

Bruges n'a pas fini d'animer le marché des transferts. Des joueurs comme Daniel Daga ou Sergio Arribas ont été cités dernièrement du côté de la Venise du Nord.

Cette fois-ci, c'est le journaliste spécialisé en transferts Fabrizio Romano qui annonce que Bruges serait intéressé par Stephy Mavididi, 25 ans.

Il s'agit d'un ailier gauche évoluant à Montpellier. La saison dernière, il a marqué 4 buts et 2 assists en 26 matchs de Ligue 1. Il s'est notamment montré décisif face au PSG, Monaco ou Rennes. En 98 matchs joués avec le MHSC, il a scoré à 21 reprises, donnant 5 assists. Sa valeur marchande, estimée autrefois à 100 millions d'euros, est désormais évaluée à 6 millions d'euros par Transfermarkt.

Bruges serait en concurrence avec Leicester et Lille sur ce dossier. Montpellier serait ouvert à vendre son joueur, à qui il reste un an de contrat.

