Vincent Kompany recrute un talent du Borussia Dortmund

Burnley et Vincent Kompany s'apprêtent à signer une nouvelle recrue estivale et d'ainsi renforcer leur noyau en vue de la saison de Premier League. Selon Fabrizio Romano, Soumaïla Coulibaly va passer ses tests médicaux ce lundi et ainsi devenir un Claret.

Kompany s'intéresse au jeune joueur du Borussia Dortmund depuis plusieurs semaines. Celui-ci n'a pas réussi à se faire une place dans l'équipe A et n'a joué que quelques minutes cette saison avant d'être envoyé dans l'équipe réserve.

Il débarque sous la forme d'un prêt avec une obligation d'achat à la fin de la saison 2024 pour un montant total avoisinant les 15 millions d'euros.

Soumaila Coulibaly, already in England set for medical tests today as new Burnley player. 🟣🩺 #BurnleyFC



Deal agreed last week on loan with mandatory buy option clause from Borussia Dortmund. pic.twitter.com/7zA1PHl53P