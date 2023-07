Le courageux Dele Alli, entre drogue et retraite à 24 ans

Gary Neville a été profondément bouleversé par l'interview qu'il a lui-même réalisée avec Dele Alli dans l'émission The Overlap.

Avec une franchise rare, l'international anglais de 27 ans s'est ouvert sur sa lente descente aux enfers, qui a commencé pendant son enfance et s'est poursuivie à l'âge adulte, mettant sérieusement en péril sa carrière.

Dans cette interview, l'ancien joueur de Tottenham raconte notamment avoir été victime d'abus sexuels à l'âge de 6 ans, perpétrés par l'ami alcoolique de sa mère. Il a ensuite commencé à fumer dès l'âge de 7 ans, puis a été contraint de vendre de la drogue à l'âge de 8 ans. "Un adulte m'a dit que la police n'arrêterait jamais un enfant sur un vélo, alors je me promenais avec mon ballon de football et, en dessous, j'avais de la drogue", confie-t-il, lui qui évolue maintenant à Everton.

À l'âge de onze ans, un homme de son quartier a décidé de le suspendre à un pont au-dessus du vide. Ensuite, à douze ans, il a été adopté par une "famille extraordinaire" qui a quelque peu mis fin à son calvaire. Bien qu'il ne soit plus en contact avec sa famille biologique, Dele Alli a dû faire face à des problèmes liés à la drogue et à l'alcool depuis le début de sa carrière de footballeur, notamment après sa réussite à la Coupe du monde 2018 avec l'équipe nationale anglaise.

"POUR MOI, C'ÉTAIT UN CRÈVE-COEUR"

Alors que José Mourinho a décidé de le faire moins jouer à Tottenham, Dele Alli a songé à mettre fin à sa carrière. "Un matin, je me suis réveillé, je devais aller m'entraîner, et je me souviens m'être regardé dans le miroir. Cela peut sembler dramatique, mais je me regardais vraiment dans le miroir et je me demandais si je pouvais prendre ma retraite maintenant. À 24 ans, vous savez, en faisant ce que j'aime. Pour moi, c'était déchirant (...) J'étais dans une spirale négative, je m'appuyais sur des choses qui me faisaient du mal. J'allais à l'entraînement, je faisais semblant de gagner le combat, je souriais, je montrais que j'étais heureux, mais à l'intérieur, je perdais clairement la bataille", avoue-t-il.

Pour s'endormir, il utilisait "de l'alcool ou autre chose" sans vraiment "s'en rendre compte". "Puis j'ai développé une dépendance aux somnifères", reconnaît-il. Après un passage raté à Besiktas, l'international britannique est revenu à Everton et s'est rendu compte qu'il avait besoin d'un traitement. "J'étais dans une mauvaise situation mentale. J'ai donc décidé de suivre une cure de désintoxication moderne pour la santé mentale et les traumatismes", poursuit-il. Au total, cette cure a duré six semaines.

"C'est peut-être la première fois depuis longtemps que je peux dire que je vais bien", déclare aujourd'hui Dele Alli. "Je pense que c'est le bon moment pour parler de ce qui s'est passé. J'ai un peu peur d'en parler, mais je pense que c'est important de le faire. C'est le moment d'en parler." Peu de temps après la diffusion de cette interview, Tottenham, son ancien club, a exprimé son soutien à Dele Alli via les réseaux sociaux.