Lukaku, c'est chaud, ça brûle...

À chaque jour, presque à chaque heure son update sur le dossier Romelu Lukaku à l'Inter Milan. La Gazzetta dello sport semble optimiste.

Ce matin, à en croire la presse anglaise, l'Inter Milan était prêt à faire rentrer des liquidités dans ses caisses en vendant André Onana, son gardien de but international camerounais, afin de faciliter le deal amenant Romelu Lukaku à San Siro. La Gazzetta dello sport confirme cette information, et ajoute que le dossier Lukaku se décante.

En effet, malgré les renâclements de Chelsea qui persiste à demander 40 millions d'euros et de l'intérêt venu d'autres clubs (la Juventus et Al-Hilal, pour ne citer qu'eux), Romelu Lukaku n'a qu'une idée en tête : l'Inter, et c'est réciproque.

Réponse la semaine prochaine ?

Une détermination qui pousserait Chelsea à accepter une somme un peu inférieure : une discussion par vidéo a eu lieu entre les dirigeants londoniens et Roc Nation, l'agence qui représente Lukaku. Alors que l'Inter offrait 30 millions, Chelsea aimerait au moins qu'un accord soit trouvé aux alentours des 35 millions.

Ces 35 millions accompagnés d'éventuels bonus permettraient aux Blues de garder la face en s'approchant des 40 millions initialement espérés, et à l'Inter de s'offrir l'attaquant de leurs rêves. Lukaku gagnerait son pari, lui que certains disaient démoralisé par la situation au point d'envisager l'Arabie Saoudite en cas d'échec du dossier.

Le dossier devrait être totalement bouclé d'ici le 17 juillet, ce qui serait la date butoir souhaitée par l'Inter Milan. Début de semaine prochaine, Romelu Lukaku pourrait donc être officiellement intériste à nouveau.