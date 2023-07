Ca pourrait bien bouger pour Charles De Ketelaere

Le départ de Xavi Simons du PSV Eindhoven a bel et bien alimenté la rumeur Charles De Ketelaere. Mais la presse néerlandaise est réaliste : il faudra frapper fort pour attirer le Diable Rouge.

Ce matin, le PSV Eindhoven annonçait le départ de Xavi Simons, qui retournait au PSG après une saison, le club francilien activant l'option de rachat incluse dans le transfert libre de l'été dernier. Ce départ ouvrait une porte : celle qui envoie Charles De Ketelaere aux Pays-Bas.

Et comme de fait, le Eindhovens Dagblad fait désormais sa une de la piste CDK au PSV Eindhoven. Le Diable Rouge, sur une voie de garage - contre son gré - à l'AC Milan, est l'un des noms cités pour remplacer Simons, et apparemment une piste sérieuse.

Problème : Milan ne souhaiterait pas forcément prêter De Ketelaere et chercherait une solution permanente, après avoir dépensé 35 millions pour le Belge qui n'a pas marqué un seul but et délivré un petit assists en 40 matchs. "Il faudra avoir les poches profondes", reconnaît le média néerlandais.

Rappelons que le transfert entrant record du PSV Eindhoven est de 14 millions d'euros... et date de 2000 (Mateja Kezman). Son second transfert record, le club néerlandais l'a réalisé cet été en achetant Noa Lang pour 12,5 millions. Bref : les chances de voir le PSV mettre ne serait-ce que 20 millions pour CDK sont quasi-nulles.

Ce sera soit un prêt, soit un départ à prix totalement bradé de Charles De Ketelaere, ce qui serait un énorme échec pour Milan. Déjà une affaire à oublier ?