Vincent Kompany finalement devancé sur un dossier chaud ?

Récemment, les Clarets avaient été annoncé comme sérieux prétendants pour recruter le gardien titulaire de l'Antwerp, Jean Butez. Leur offre aurait refusée par le club anversois.

Le portier français, grand artisan du doublé coupe-championnat réalisé par le Great Old cette saison, n'a plus vraiment caché ses envies de départ. Cela avait été confirmé par Marc Overmars, le directeur sportif de l'Antwerp.

Selon les informations de Sacha Tavolieri, Butez serait désormais suivi par Nottingham Forest. Le club l'aurait placé dans sa shortlist pour cet été.

🌲🔴 Jean #Butez of Royal #Antwerp FC's part of the shortlist at Nottingham Forest! The French Goalkeeper - who was a concrete target for Burnley FC earlier this window - has been put on the transfer market by his current club who wish to sell it to be able to reinvest that money… pic.twitter.com/UzrbhG7jwe