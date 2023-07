Marc Overmars annonce le départ presque certain d'un bastion de la saison dernière

L'Antwerp a remporté le doublé la saison dernière et s'apprête à voir quelques cadres quitter le navire. Marc Overmars ne cache pas, Jean Butez n'évoluera probablement plus au Bosuil la saison prochaine.

La saison dernière, l'Antwerp a remporté le doublé coupe-championnat et s'est qualifié pour les tours préliminaires de la Ligue des Champions. Toujours ambitieux, le Great Old veut poursuive sur sa lancée et se stabiliser au somet du football belge.

Alors que les Anversois ont déjà vendu Willian Pacho (9M€) à Francfort, d'autres cadres de la saison dernière pouraient prochainement quitter le navire. Auteur de 27 clean-sheets en 42 parties, Jean Butez en fait clairement partie. Burnley et Vincent Kompany ont d'ailleurs formulé une offre par le passé, jugée bien trop basse.

Marc Overmars voit venir la tempête et sait que le portier français ne restera probablement pas au Bosuil. "Il a aussi indiqué qu'il voulait franchir une étape. Au vu de son âge et de la saison qu'il vient de faire, il sera logique que ce transfert vienne. Alors oui, il y a de fortes chances qu'il parte" a déclaré le directeur sportif de l'Antwerp dans les colonnes de Het Laatse Nieuws.