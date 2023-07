Voici le plus beau but de l'Euro U21... inscrit contre la Belgique

C'est l'un des buts qui avaient coûté aux Diablotins une place en quart de finale de l'Euro Espoirs, il a été désigné plus beau but du tournoi.

L'UEFA a dévoilé ce lundi le top 10 des plus beaux buts de l'Euro Espoirs et cest un but concédé par les Diablotins qui arrive en tête des suffrages.

Parfaitement servi par Fabio Silva, Joao Neves avait ouvert le score pour le Portugal contre la Belgique d'une superbe volée, lors du troisième match de la phase de poules. Son but a été plébiscité en tant que plus beau but de l'Euro.

Le jeune Portugais de Benfica devance le Géorgien Zuriko Davitashvili, buteur contre les Pays-Bas et l'Ukrainien Gregoriy Sudakov, buteur en quart de finale contre la France. Et on retrouve un ancien Anderlechtois dans le top 10: Sergio Gomez pointe à la neuvième place pour son but contre l'Ukraine en demi-finale.