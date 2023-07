Meunier, Hazard, Duranville : quelles perspectives pour les Belges de Dortmund ?

Les situations des joueurs belges de Dortmund sont fort différentes. Si bien qu'il reste toujours compliqué de savoir combien évolueront encore dans la Ruhr à la fin du mercato.

Un ascenseur émotionnel vécu de manière très différente : lorsque Dortmund a inexplicablement laissé filer le titre lors de la dernière journée de Bundesliga, les trois joueurs belges du club étaient impliqués à des degrés très divers

Monté à l'heure de jeu, Julien Duranville n'était pas loin de faire basculer la rencontre décisive face à Mayence par ses dribbles incessants. Blessé, Thomas Meunier a lui assisté au match depuis les tribunes, étant même appelé pour célébrer le sacre dans le vestiaire avant de finalement devoir ranger le champagne, comme il l'a confié à la Dernière Heure.

Quant à Thorgan Hazard, il a vécu le dénouement depuis Eindhoven, où le PSV a lui aussi terminé deuxième. Encore sous contrat pendant un an, Thorgan revient à Dortmund avec peu de garanties en matière de temps de jeu. En première partie de saison, il n'avait d'ailleurs débuté que deux matchs de Bundesliga.

Cité au Club de Bruges et à l'Antwerp, il n'est pourtant pas partant certain. Il a d'ailleurs reçu sa chance durant les premiers matchs de préparation, délivrant même deux assists en deux rencontres. L'entourage du joueur, relayé par La Dernière Heure, affirmerait ainsi qu'à l'instant T, son avenir est au Borussia.

S'il devait malgré tout partir, le nouveau club devrait à la fois satisfaire a des critères en matière de cadre de vie au niveau familial ainsi qu'au niveau du temps de jeu en vue de revenir chez les Diables Rouges.

La situation est plus claire en ce qui concerne Thomas Meunier. Le back droit vit ses dernières semaines à Dortmund malgré l'année de contrat qu'il lui reste. Dans une interview accordée à la Dernière Heure, il reconnaissait vouloir jouer dans un championnat qu'il ne connait pas encore, coupant court à la rumeur l'envoyant au Club de Bruges. Mais dans son cas également, il faudra attendre que la situation se décante pour trouver une solution qui arrange toutes les parties.

Un départ, sous forme de prêt, cela aurait aussi pu concerner Julien Duranville, arrivé à 16 ans et en manque de rythme dans un club du top de la Bundesliga. Mais ses entraînements avec l'équipe première et sa montée au jeu remarquée face à Mayence ont prouvé tout le bien que le club pensait de lui.

De quoi inciter les dirigeants à lui faire confiance dès la saison prochaine, au point de ne pas recruter de profils offensifs comme Jadon Sancho pour ne pas le bloquer. Du haut de ses 17 ans, Duranville serait donc le Belge le plus sûr de sa place dans le noyau. Et accessoirement celui promis au plus bel avenir.