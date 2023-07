La grande marque de confiance de Dortmund envers Duranville

D'abord blessé, Duranville avait pris place sur le banc de l'équipe A le 21 mai dernier. Le 27 mai, alors que Dortmund était en train de perdre le titre dans un scénario hallucinant, le jeune ailier droit était monté au jeu pour la dernière demi-heure. Malgré l'échec de Dortmund, il avait montré de très belles choses.

Le talent de Duranville a visiblement sauté aux yeux des dirigeants et du staff de Dortmund. En effet, Jadon Sancho était cité de retour au BVB, lui qui est dans une situation délicate à Manchester United. Selon Bild, le board et la direction sportive ne veulent pas stopper la progression de Duranville en recrutant un nouveau joueur offensif comme Sancho.

Borussia Dortmund is not planning to bring back Jadon Sancho. One reason: Julien Duranville. Internally, they are convinced that he can be better than the Englishman.



🗞 @BILD #BVB pic.twitter.com/1oB0aXirY4