Vincent Kompany retrouve la Belgique et Wouter Vrancken le temps d'un match

Le Racing Genk va croiser le Burnley de Vincent Kompany, fraîchement promu en Premier League.

L'affiche sera belle pour Genk, qui défie Burnley en amical. Vincent Kompany et les siens auront ainsi un petit goût de Jupiler Pro League, face à une formation qu'il a plusieurs fois croisé en tant que joueur et entraîneur.

La bonne relation entre Wouter Vrancken et Vincent Kompany a également facilité l'organisation de la rencontre : "Vincent m'a appelé alors que je me rendais chez ma fille à Louvain, avec mon fils", raconte Vrancken. "Il m'a demandé quelles étaient les possibilités de jouer un jour contre nous. En réponse, j'ai immédiatement mis les bonnes personnes au sein du club au travail pour organiser ce match amical."

Les deux hommes ont un grand respect mutuel. Ils ont construit cette bonne relation lorsque Vrancken était encore à Malines et Kompany à Anderlecht : "Depuis le début, il y a un grand respect mutuel. Vincent et moi aimions parler de notre vision du football et échanger des idées sur notre approche et nos principes de jeu", poursuit le Limbourgeois.